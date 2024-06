Protestaktion vor russischem Verteidigungsministerium

Uncredited/AP/dpa Gebäude des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau (24.6.2023)

Moskau. Einige Ehefrauen und Mütter russischer Soldaten haben in Moskau für die Rückkehr der Männer aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine demonstriert. In sozialen Netzwerken wurden am Montag Fotos und Videos veröffentlicht, die knapp zwei Dutzend Frauen teils mit kleinen Kindern auf dem Bürgersteig vor dem russischen Verteidigungsministerium zeigen. Mehrere Demonstrantinnen hatten Plakate mitgebracht mit Aufschriften wie »Es ist Zeit für die Mobilisierten, nach Hause zurückzukehren« und »Bringt Papa bitte nach Hause«. Außerdem forderten sie ein Treffen mit dem neuen russischen Verteidigungsminister Andrej Beloussow. Polizisten sollen am Rande der Aktion in Stellung gegangen sein, gingen dem Vernehmen nach aber nicht gegen die Teilnehmer vor. Im Herbst 2022 waren in Russland rund 300.000 Reservisten in die Armee eingezogen worden. (dpa/jW)