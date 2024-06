Rheinmetall baut Fabrik in Litauen

Vilnius. Rheinmetall wird nach Angaben der litauischen Regierung mehr als 180 Millionen Euro in eine neue Munitionsfabrik in dem baltischen NATO-Land investieren. Das teilte Wirtschaftsministerin Aušrinė Armonaitė am Montag nach Unterzeichnung eines Abkommens mit dem deutschen Rüstungskonzern mit. In dem Werk sollen 155-Millimeter-Artilleriegeschosse produziert werden. Zuvor hatte das Parlament mehrere Gesetzesänderungen verabschiedet, die Investitionen von Rüstungsfirmen erleichtern und beschleunigen sollen. Rheinmetall betreibt in Litauen seit Sommer 2022 bereits ein Wartungszentrum für Kampfpanzer. Die Bundeswehr plant derweil die feste Stationierung einer gepanzerten Brigade in dem Baltikumsstaat. (dpa/jW)