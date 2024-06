Nordmazedonien: Rechte erhält Regierungsauftrag

Skopje. Nordmazedoniens Präsidentin Gordana Siljanovska-Davkova hat am Donnerstag den Chef der rechten Partei VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, mit der Regierungsbildung beauftragt. Er verfüge im Parlament über die nötige Unterstützung, zitierte das Nachrichtenportal a1on.mk die Präsidentin. Die VMRO-DPMNE war aus den Wahlen am 8. Mai als Siegerin hervorgegangen, kann aber allein keine Regierung bilden. Mickoski strebt eine Koalition mit dem albanischen Parteienbündnis VLEN sowie mit der liberalen Kleinpartei Znam an. (dpa/jW)