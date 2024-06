Emmanuele Contini/IMAGO Nicht überall beliebt: Verziertes Plakat von Law-and-Order-Kanzler Olaf Scholz (Berlin, 11.5.2024)

Kurz vor den EU-Wahlen am Sonntag nutzte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Regierungserklärung zur »aktuellen Sicherheitslage« am Donnerstag im Bundestag, um sich als Kanzler der harten Hand zu präsentieren. Als Reaktion auf den Messerangriff eines Afghanen in Mannheim, bei dem ein Polizist tödliche Verletzungen erlitt, kündigte Scholz Gesetzesverschärfungen an. Es empöre ihn, »wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier Schutz gesucht hat«. Daher solle die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan und auch nach Syrien wieder ermöglicht werden.

Das Bundesinnenministerium suche bereits nach »rechtlich tragfähigen Lösungen«, um Personen nach Afghanistan abzuschieben. Nach der Machtübernahme durch die Taliban in Kabul 2021 wurden Abschiebungen dorthin gestoppt. Weiter erklärte der Kanzler, man werde nicht länger dulden, »wenn terroristische Straftaten verherrlicht und gefeiert werden«. Daher sollen Ausweisungsregelungen so verschärft werden, dass aus der Billigung terroristischer Straftaten ein »schwerwiegendes Ausweisungsinteresse« folgt.

Auch strafrechtliche Verschärfungen kündigte Scholz an. Wer Polizisten hinterrücks angreife, den müsse »die volle Härte des Gesetzes« treffen. Ebenso müsse härter bestraft werden, wer Politiker, Bürgermeister oder Landräte beleidige oder körperlich angreife.

Im zweiten Teil seiner Erklärung rechtfertigte der Kanzler die Entscheidung, der Ukraine den Einsatz von aus Deutschland gelieferten Waffen auf russischem Gebiet zu erlauben. Russland habe eine neue Front gegen die ukrainische Millionenstadt Charkiw eröffnet und greife diese auch von russischem Territorium aus an. Die Ukrainer hätten das Recht, sich dagegen zu verteidigen.

CDU-Chef Friedrich Merz hielt sich in seiner Replik mit Kritik an der Regierung zurück. Er sprach mit Blick auf die Tat von Mannheim von einer »zunehmenden Verrohung und Gewaltbereitschaft«. Die Feinde der Demokratie träten »so dreist und unverhohlen auf, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr«. Die »Zeit der Abwiegelung und des Ankündigens« sei vorbei. Merz forderte unter anderem eine bessere Kontrolle von Internet-Plattformen wie Tik Tok und die Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg.

Politiker von Bündnis 90/Die Grünen befürworteten grundsätzlich die Abschiebungen von Straftätern, zeigten sich aber skeptisch, was die Deportation nach Afghanistan angeht. Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann erklärte, mit dem dort regierenden »Terrorregime« seien Verhandlungen kaum möglich. Es müsse für alle Herkunftsländer kontinuierlich geprüft werden, ob die Sicherheitslage Abschiebungen zulasse. Grünen-Parteichef Omid Nouripour warnte davor, die Taliban-Regierung anzuerkennen. Es dürfe auch kein Geld fließen, weil dieses genutzt werde, um Terrornetzwerke auch in der BRD zu finanzieren.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte daraufhin, Scholz werde seine Pläne nicht gegen die Grünen durchsetzen können, »die wollen das einfach schlichtweg nicht«.

Die FDP sah kein Problem in der Abschiebung nach Afghanistan: »Wer hier bei uns islamistisch motivierte Straftaten begeht, (…) bedarf offenkundig keines Schutzes vor islamistischen Regimen«, so der Chef der liberalen Fraktion, Christian Dürr.

Scharf kritisierte Sahra Wagenknecht (BSW) den Bundeskanzler. Seine »Kehrtwende« – die Erlaubnis an die Ukraine zum Einsatz deutscher Waffen in Russland – bringe Deutschland »in akute Gefahr«. Das größte Sicherheitsrisiko für die BRD sei momentan »die wachsende Gefahr«, dass aus dem Ukraine-Krieg »ein großer europäischer Krieg« werde. Scholz lasse sich als Friedenskanzler plakatieren und mache Deutschland »mehr und mehr zur Kriegspartei«. Er spiele »Vabanque mit dem Leben der Menschen in Deutschland«.