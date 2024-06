osnapix/IMAGO BVB-Fans: Antimilitaristische Mobilisierung der Kurve beim Champions-League-Endspiel (London, 1.6.2024)

Die Trommler schlagen längst den Takt, bringen sich in Stellung. Etwa der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Das Sponsoring sei ein Weg, »um einer breiten Schicht der Bevölkerung das Gefühl zu vermitteln, dass Waffen für die Erhaltung unserer Sicherheit und unseres Friedens nichts ›Unappetitliches‹ sind«, so BDSV-Hauptgeschäftsführer Hans Christoph Atzpodien jüngst im Handelsblatt. Sondern? »Eben ganz normal zu unserer gesellschaftlichen Realität gehören, wenn wir in Frieden und Freiheit leben wollen«. Solche Propagandisten wünschen sie sich: die Klubbosse von Borussia Dortmund (BVB) und der Düsseldorfer EG (DEG). Allemal die Munitionsdreher und Bombenbastler von Rheinmetall um »Frontschwein« Armin Papperger.

Der ist eh im Höhenrausch ob der rotierenden Kriegsmaschinerie – und poliert fleißig am Image. Werbedeals mit dem BVB und der DEG passen da 1A ins PR-Konzept. Und es kostet dem größten BRD-Kriegskonzern wenig. Fast nix. Von 20 Millionen Euro auf drei Saisons verteilt ist bei den Kickern die Rede, bei den Kufenflitzern von 100.000 Euro für ein Jahr. Peanuts aus der Portokasse.

Eine Reklameoffensive in den Arenen und auf Trainingsgeländen, für den rechtsrheinischen Waffenhersteller kein Aufreger. Zumal »Gespräche zwischen Rheinmetall und Vereinen und Verbänden aus dem Leistungs- und Breitensport gab und gibt es immer wieder«. Dabei erfolge die Kontaktaufnahme wechselseitig. Und, was stimmt, ist: Rheinmetall pimpert schon die Handballer vom Bergischen HC (BHC) aus Solingen unweit von Düsseldorf, Borussia Düsseldorf in der Tischtennisbundesliga der Männer und die Capitol Bascats Düsseldorf in der Basketballbundesliga der Frauen. Sportlich nicht durchweg erfolgreich. Der BHC ist Vorletzter, bangt um den Klassenerhalt.

Davon unabhängig, es geht auch anders. Beispiel: die Borussia vom Niederrhein aus Mönchengladbach. Die Vereinsführung war Ende 2023 auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor. Rheinmetall machte schlüpfrige Avancen für den Lückenfüller auf dem Jersey, berichtete am Freitag vorige Woche Sportschau.de. Die Gladbacher lehnten ab, kein »Sportwashing«. Und entschieden sich alternativ für einen heimischen Onlinehändler als Hauptsponsor. Der Klub wollte sich hierzu nicht äußern. Fans schon. Ein Votum gegen Kriegsprofite, hieß es auf dem Onlineportal Gladbachlive.de.

Fest steht: Die Werbedeals polarisieren, provozieren Proteste. Wie am vergangenen Sonnabend beim Champions-League-Finale des BVB gegen die Royalisten aus Madrid im Londoner Wembley-Stadion. Die Botschaft der aktiven Fanszene: »Rheinmetall: Mit dem Fußball zum Saubermann­image?« Darunter: »Protecting BVB from ›sportswashing‹ is our mission«, also: »Den BVB vor ›Sportwashing‹ zu schützen, ist unsere Mission.« Das Erregungspotential sei gewaltig, sagte der Sport- und Politikwissenschaftler Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule Köln am Donnerstag den Ruhr Nachrichten. Hinzu kommt: Der »Mehrwert in der Causa« liege bislang bei Rheinmetall. Die Dax-Waffenschmiede sei »plötzlich Gesprächsthema und salonfähiger geworden«. Der BVB habe sich hingegen »einige schwierige Konflikte eingehandelt«. Hoffentlich.

Ein Indiz: Hörfunklegende Manfred »Manni« Breuckmann – der »BVB-Arsch« (Rudi Assauer) – mischt sich ein. Im Gespräch mit der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) sagte die Exstimme der Bundesligakonferenz am vergangenen Freitag: »Ich habe ein Problem damit, dass eine Firma Sponsor eines Fußballvereins ist, deren Zweck es im wesentlichen ist, andere Menschen umzubringen.«

Besonders im Blick dabei: der scheidende BVB-Vortänzer Hans-Joachim »Aki« Watzke. Der, der planvoll scheiterte, die DFL an windige Investoren zu verscherbeln. Dank des couragierten, vereinsübergreifenden Einsatzes der rebellischen Kurven. Das hat auch TV-Produzent Friedrich Küppersbusch im Kopf, wenn er am Montag in der Taz Watzke adressiert: »Nette Geste, ihnen (den Fans) zum Abschied auf die Fußmatte zu kacken.«

Ähnlich fäkal agiert DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz. Rheinmetall sei ein traditionsreiches Unternehmen, wichtigster »Arbeitgeber« der Region. Logisch also, eine »Premium Partnerschaft« einzugehen. Anhänger reagieren. »Mit Blut, Tod und millionenfacher Verzweiflung erwirtschaftetes Geld ist und bleibt nun mal Blutgeld«, schreibt einer auf Facebook. Wohlgemerkt: Eine Mehrheitsmeinung ist das in den Foren aber nicht.

Quintessenz: Publikumsstarke Klubs dürften künftig verstärkt von Rüstungslobbyisten und -produzenten umworben werden. Das erwartet auch Mittag: Über den Sport würde momentan versucht, »verschiedene, auch politische Interessen zu plazieren.« Jene der taktgebenden Kriegstrommler.