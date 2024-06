Sputnik/Valentina Pevtsova/Pool via REUTERS Klartext mit Meerblick: Putin spricht am Mittwoch zu Vertretern internationaler Agenturen (St. Petersburg)

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat westliche Staaten nochmals davor gewarnt, der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite für Angriffe auf Ziele in Russland zur Verfügung zu stellen. Bei einem Gespräch mit Korrespondenten internationaler Nachrichtenagenturen sagte Putin am Mittwoch in St. Petersburg, in diesem Fall behalte sich Russland »asymmetrische Reaktionen« vor. Insbesondere erwäge Moskau, moderne Raketensysteme in Weltregionen zu liefern, um von dort Ziele in denjenigen Staaten zu zerstören, mit deren Waffen Russland angegriffen werde. Putin wurde nicht konkreter; vermutlich spielte er darauf an, eventuell die jemenitischen Ansarollah aufzurüsten. In deren Aktionsgebiet liegt beispielsweise das Rote Meer und die größte Auslandsbasis der französischen Armee im ostafrikanischen Dschibuti.

Insbesondere warnte Putin die Bundesrepublik vor der Lieferung von »Taurus«-Marschflugkörpern an die Ukraine. Dies werde die deutsch-russischen Beziehungen, die bereits durch die Entsendung deutscher »Leopard«-Panzer einen »psychologisch-moralischen Schock« erlitten hätten, »endgültig zerstören«. Putin wies darauf hin, dass die »Taurus«-Raketen technisch geeignet seien, Ziele in Moskau anzugreifen.

Westliche Vorwürfe, Russland plane Angriffe auf NATO-Staaten, wenn es den Ukraine-Krieg zu seinen Gunsten entschieden habe, wies Putin energisch zurück. Das seien westliche Erfindungen und völliger Unsinn. Der Präsident benutzte den englischen Kraftausdruck »Bullshit«. Er erinnerte daran, dass es der Westen gewesen sei, der 2014 den unter dem Titel »Euromaidan« bekanntgewordenen Staatsstreich in der Ukraine unterstützt habe, mit dem die akute Phase des Konflikts begonnen habe. Putin sagte, Russland habe die ganze Zeit nach einer friedlichen Lösung gestrebt, aber es seien »acht Jahre lang russische Bürger in der Ostukraine ermordet« worden. Darauf habe Moskau reagieren müssen. Nicht klar war, wen Putin mit diesen russischen Bürgern meinte. Russland hatte die Bewohner des Donbass von sich aus erst ab 2019 mit russischen Pässen ausgestattet. Vor 2014 waren sie Bürger der Ukraine, danach gegebenenfalls solche der international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die 2022 an Russland angeschlossen wurden.