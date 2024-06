Viginia Mayo/AP Photo/dpa Darf nirgends fehlen: Der ukrainische Präsident Selenskij (M. r.) am Omaha Beach (6.6.2024)

Mehrere westliche Staats- und Regierungschefs haben beim Gedenken zum 80. Jahrestags der Landung in der Normandie am Donnerstag den Ukrai­ne-Krieg mit der Niederkämpfung des deutschen Faschismus gleichgesetzt. Mehr als 156.000 Soldaten vor allem aus den USA, Großbritannien, Kanada, Polen und Frankreich überquerten am 6. Juni 1944 mit Schiffen und Flugzeugen den Ärmelkanal und eröffneten eine neue Front gegen die deutschen Truppen.

Insbesondere US-Präsident Joseph Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nutzten die Gelegenheit, um den Stellvertreterkrieg gegen Russland zur Fortsetzung der Antihitlerkoalition zu erklären. Biden erklärte bei einer Ansprache in Colle­ville-sur-Mer, die Ukraine sei von einem »Tyrannen« überfallen worden, der auf Herrschaft aus sei. Die Demokratie sei heute stärker gefährdet als zu jedem anderen Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Biden weiter: »Wir werden uns nicht beugen, wir können uns den Tyrannen nicht ergeben, das ist einfach undenkbar. Wenn wir das tun, wird die Freiheit unterdrückt, ganz Europa wird bedroht sein.«

Scholz schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag für die Zeitung Ouest France: »Für Deutschland und unsere Partner und Alliierten ist klar: Der brutale russische Imperialismus darf keinen Erfolg haben. Und er wird keinen Erfolg haben, weil wir die Ukraine weiter in ihrem heldenhaften Abwehrkampf unterstützen, solange es nötig ist.« Für ein wirtschaftlich, militärisch und gesellschaftlich starkes Europa, fest verankert im transatlantischen Bündnis zu arbeiten, sei »das Vermächtnis des 6. Juni 1944«. Selenskij schrieb in Onlinediensten: »Die Alliierten haben damals die Freiheit Europas verteidigt, und die Ukrainer tun dies heute.« Ähnlich äußerte sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau, während der britische König Charles III. und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron direkte Bezüge vermieden. Russische Vertreter waren nicht eingelade – auch nicht zur Ehrung sowjetischer Résistance-Kämpfer.