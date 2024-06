sportfotodienst/IMAGO In Aktion: Norbert »Stolle« Stolzenburg beim Zweitligakick im Juni 1976 an der Bremer Brücke in Osnabrück. Im Hintergrund Spielerkumpel Jürgen »Schulle« Schulz

Er wirkt geschafft nach rund zwei Stunden Dauertalk. Aber er genießt es sichtlich: Schulterklopfen, Autogramme geben, Selfies. Norbert »Stolle« Stolzenburg ackerte auf dem Feld als Tormaschine, eine Sturmspitze par excellence. Das ist aber lange her. Bis zu 50 Jahre, in den 70ern, damals in der Frontstadt Westberlin. Etwa bei Tennis Borussia, kurz Tebe, in der zweiten und ersten Bundesliga.

»Stolle« hockt auf einem hellbraunen Holzstuhl, den stämmigen Oberkörper in mehlweißem Markenshirt vorgebeugt, die Beine in der lilafarbenen Trainingshose angewinkelt und leicht nach außen geneigt. Der 72jährige stellt seine Gehhilfen an die Lehne des Sitzmöbels hinter ihm. Der Goalgetter a. D. hält das Mikrophon fest umschlossen in der rechten Hand, führt den Sprechkorb ganz nah an die Lippen. Er spricht nicht, er erzählt. Ironisch, lakonisch, anekdotisch.

Der Anlass: die Vorstellung des Buches »›Alles gegen die Berliner – immer!‹ Eine Zeitreise in den Westberliner Fußball der 1970er Jahre«. Autor Oliver Kellner und Verleger Christian Becker hatten kürzlich vier Protagonisten zum illustren Tête-à-Tête geladen. Neben »Stolle« gastieren Ex-Tebe-Kumpel Jürgen »Schulle« Schulz, der frühere Keeper von Hertha 03 Zehlendorf Michael Steinert und der Herthaner Uwe »Funkturm« Kliemann an einem Stehtisch im »Fränky«. Einer Hertha-Fankneipe mit rustikaler Hausmannskost. Gelegen an der Scheidelinie zwischen Friedenau und Schmargendorf; dort, wo Westberlin noch Westberlin ist. Das Interieur ist dekorativ. Fähnchen an der Decke, Puppen mit Trikots, Schals an der Wandvertäfelung, Wimpel neben Kerzenlampen, Krüge in der Vitrine. Dazu, ganz wichtig, eine Großleinwand für Liveübertragungen, ferner kleinere Flachbildschirme in allen Ecken der Fußballpinte.

Um 18 Uhr soll’s schon losgehen. Eine Stunde vorher trudeln die ersten Schaulustigen ein. Auch die Kicker sind früh da, glühen vor, mit kräftigem Zug, bevorzugt helles Weizen. Die Wiedersehensfreude ist groß, reihum Herzereien. Das Einstiegsthema ist rasch gefunden. »Schulle« zu »Funkturm«: »Wie geht’s dir denn?« und blickt dabei auf das dicke Pflaster an seiner rechten Elle. »Muss, muss. Der Schleimbeutel.« Der musste weg, chronisch entzündet. Gesundheit, ein Dauerbrenner unter Alten, auch bei Exspielern.

Unterdessen koordinieren die Gastwirte samt Helfer Bestellungen für Speis und Trank. Ein Gewusel, rappelvoll ist es. Zuspätkommer drängen sich am Eingang, recken und strecken Augen und Ohren über die Türschwelle. Dann die Begrüßung, einleitende Worte. Autor Kellner befragt das Gästequartett. Alle wissen viel, sehr viel. Nichts ist angelesen, alles ist erlebt. Bei »Stolle« eh. Bisweilen schmerzlich. Weil: »Ich hab’ die Knochen hingehalten, nie zurückgesteckt, immer draufgehalten«, wird er später jW im Plausch sagen. Einer, der häufig richtig stand, Scheitel-, Knie- oder Fußspitze im richtigen Moment ausgefahren hat – und drin war er. Der Ball, im Netz, Treffer.

»Stolle« erinnert Spielszene um Spielszene. Diese etwa: später Wintereinbruch im Februar 1975. Der holprige Rasen im Olympiastadion ist schneebedeckt, nur die Spielfeldlinien sind notdürftig von den klumpigen Eiskristallen befreit. Ein rutschiger, glitschiger Untergrund, aber bespielbar. Tebe krepelt als Aufsteiger im Tabellenkeller der ersten Liga. Borussia Mönchengladbach ist zu Gast. Jupp Heynckes netzt in der 27. Minute für die Niederrheiner ein. Tebe steckt nicht auf. Und nur sechs Minuten später ein weiterer Angriff der Veilchen. Verteidiger Hans Sprenger setzt sich nach einem Einwurf im Strafraum durch, zirkelt knapp vor dem Hintertoraus eine Flanke auf den zweiten Pfosten »und der lange Stolzenburg köpft über die Torlinie. Wolfgang Kleff fliegt zu spät, erwischt den Ball klar hinter der Linie, eins zu eins«, so der Kommentator abends im »Aktuellen Sportstudio« im ZDF. Es reicht nicht. Endstand 1:4, standesgemäß. Gladbach wird Meister, Tebe Vorletzter, steigt wieder ab. In die Nordstaffel der erst neugeschaffenen zweigleisigen zweiten Liga.

Kaum ist der Schwank aus »Stolles« Fußballerleben erzählt, passiert das: Die Wirtin baut sich im Gang zwischen Eingangstür und Theke auf, die Handflächen in die Hüfte gepresst – und brettert los: »Wer hat den Flammkuchen bestellt?« Betretenes Schweigen. »Ich«, sagt eine Stimme kleinlaut aus dem Hintergrund, versteckt in einem Knäuel von Zuhörern unter einem Flachbildschirm. »Wann denn?« poltert die Wirtin weiter, um nach strengem Blickkontakt beinahe im Laufschritt, rechts an der Theke vorbei, die beiden Stufen hinauf, in der Küche zu verschwinden.

Trotz Abstieg – für »Stolle«, damals noch mit voller beigeblonder Mähne samt farbgleichem Schnauzer, war es eine erfolgreiche Zweitligasaison. Denn nach dem Abstieg folgte der sofortige Wiederaufstieg. Mehr noch, der Tebeler sicherte sich die Torjägerkrone. 27 Tore in 38 Spielen. Eine Quote, die Interesse weckte. Selbst im fernen Saudi-Arabien. Ein Klub aus dem Ölland wollte den Knipser verpflichten. »Umgerechnet eine Million D-Mark haben die mir geboten.« Warum kam der Deal nicht zustande? »Ich bin ein sehr familiärer Mensch, außerdem wurde mein Sohn gerade geboren, ein Wechsel in die Wüste stand nicht zur Debatte.« Aber nach Braunschweig, zur Eintracht, für eine Spielzeit. Dann nach Duisburg, zum MSV, gleichfalls für eine Spielzeit. Intermezzi, mehr nicht. Rückkehr nach Westberlin, zu den Borussen vom Tennisklub. Bis 1982.

Der Abgang war »schäbig«, ärgert sich »Stolle«. Noch Jahrzehnte später. Der Tebe-Vorstand hatte seinen Torgaranten ausgemustert. Trotz Zusage per Handschlag für eine weitere Saison. Der Geschasste wollte aber kicken, suchte einen Klub, heuerte beim Drittligisten 1. Traber FC aus Mariendorf an. Dafür wollte sein Exklub eine Ablösesumme. 5.000 D-Mark, die Traber nicht hatte. Kurzerhand habe er, »Stolle«, »vier Riesen, keinen Pfennig mehr, aus eigener Tasche auf den Tisch geknallt«. Unrühmliches Ende einer innigen Liaison.

Spürbar, »Stolle« erlebt an diesem Abend seine Laufbahn im Zeitraffer neu. Einiges ist erzählt, manches angetippt, vieles mehr nachlesbar in Kellners Buch. Nun ist aber Schluss. »Stolle« hebt sich aus dem hellbraunen Holzstuhl, nimmt seine Gehhilfen, stützt seine Unterarme in den Manschetten, umschließt fest die Handgriffe – und steuert den Stehtisch seiner alten Kumpanen an. Herzlich ist der Abschied.