Christian Böhmer/dpa Protestzelt anlässlich des Prozesses gegen engagierte Radiomacher (Karlsruhe, 18.4.2024)

Der achte Verhandlungstag im Radio Dreyeckland-Prozess vor dem Landgericht Karlsruhe hat mit der Verlesung verschiedener Dokumente begonnen. Darunter befand sich der Beschluss der Landgerichtskammer, mit dem sie den von der Staatsanwaltschaft am 28. Mai auf den letzten Drücker gestellten Beweisantrag ablehnte. Dass Länge und Ausgefeiltheit des Beschlusses stark auf einen kommenden Freispruch hindeuten, erkannte auch Staatsanwalt Manuel Graulich am Dienstag an. Ob er Revision einlege, werde er nach dem Urteil entscheiden. Auf die Verlesungen und eine Unterbrechung zur Mittagszeit folgten die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Beide Seiten und das Gericht waren sich zu dem Zeitpunkt bereits einig darüber, welche vier Dinge bewiesen werden müssten für eine Verurteilung des Journalisten Fabian K. wegen Unterstützung der weiteren Betätigung eines verbotenen Vereins.

Erstens müsse das Vereinsverbot gegen das Portal linksunten.indymedia, auf dessen nicht veränderbares Archiv der Angeklagte in einem Bericht für die Internetseite des Senders verlinkt hatte, gegeben sein. Die Plattform linksunten.indymedia hatte es ermöglicht, anonym Beiträge zu veröffentlichen. Zweitens müsse festgestellt werden, dass das vom Innenministerium 2017 zum verbotenen Verein erklärte Betreiberkollektiv hinter linksunten.indymedia weiterhin in dieser Funktion existiere. Drittens müsse bewiesen werden, dass K. jenen verbotenen Verein durch einen Internetlink auf das von Unbekannten betriebene Archiv im juristischen Sinn »unterstützt« hatte. Und schließlich müsse dem Journalisten dazu noch der Vorsatz nachgewiesen werden.

Die Diskussion an diesem Verhandlungstag drehte sich vor allem um die Frage, inwiefern die Existenz des öffentlichen linksunten-Archivs generell sowie für den mutmaßlichen Fortbestand des verbotenen Vereins auch noch dann einen sogenannten Indizwert hatte, als K. seinen Bericht für Radio Dreyeckland im Sommer 2022 veröffentlichte.

Die Staatsanwaltschaft zieht nur eine Möglichkeit in Betracht: Der alte Betreiberkreis hinter linksunten.indymedia soll das Archiv selbst veröffentlicht haben – obwohl dies technisch jeder beliebigen Person offenstand – und für die weitere Finanzierung des dafür notwendigen Webspaces sowie die Wartung der damit verbundenen Website gesorgt haben. K.s Verteidigerin und das Gericht hielten es dagegen ebensogut für vorstellbar, dass eine Einzelperson aus dem mutmaßlichen Betreiberkollektiv von linksunten.indymedia, jemand aus dem Kreis derjenigen, die den Webspace zur Verfügung stellten, oder Außenstehende eigenmächtig jenes Archiv angelegt und veröffentlicht bzw. dies Dritten durch Datenweitergabe ermöglicht haben könnten.

In einem am Dienstag abend veröffentlichten Kommentar des freien Freiburger Radiosenders wird Staatsanwalt Graulich dafür kritisiert, linksunten.indymedia, die Autonome Antifa »und als deren ›Sprachrohr‹« Radio Dreyeckland in einen »linken Szenetopf« geworfen zu haben, »für die die Medienfreiheiten des GG nur eingeschränkt zählen dürften«. Das Urteil ergehe an diesem Donnerstag vormittag. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits zuvor die Ansicht vertreten, dass K. seit 2010 Kontakte zur autonomen Szene im allgemeinen und insbesondere zur »Autonomen Antifa Freiburg« habe.