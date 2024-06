Carsten Thesing/IMAGO Das ist so im Kapitalismus: Viele haben wenig, wenige haben viel (Berlin, 1.6.2024)

Was, Sie gehören nicht dazu? Dann, mit Verlaub, haben Sie etwas falsch gemacht. Denn es werden immer mehr. Millionäre. Weltweit, auch hierzulande. Das ergab der neue, jährliche »World Wealth Report«, der vom globalen Businessunternehmen Capgemini am Mittwoch in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Demnach ist das Vermögen reicher Privatpersonen, der speziellen Klientel der High-Net-Worth Individuals (HNWI), 2023 um 3,8 Billionen US-Dollar gestiegen. Das HNWI-Gesamtvermögen nahm damit um 4,7 Prozent auf 86,8 Billionen US-Dollar zu. Ferner gab es auch mehr HNWI, »planetarisch« gesehen 22,8 Millionen, ein Zuwachs um 5,1 Prozent. Ein Rekord.

Capgemini erfasst seit 1997 die Geldaristokratie. In den Report fließen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld und Immobilien ein. Berücksichtigt werden 71 Länder, die mehr als 98 Prozent des globalen Bruttonationaleinkommens und 99 Prozent der multinationalen Börsenkapitalisierung repräsentieren.

Und in Deutschland? Ähnliches Bild wie im Weltmaßstab. Reiche wurden reicher, und es kamen weitere hinzu. Deren Besitz erhöhte sich im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 6,28 Billionen US-Dollar. Der exklusive Klub der Dollarmillionäre wuchs um 34.000 (2,1 Prozent) auf 1,646 Millionen Mitglieder. Unter dem Strich rangiert die BRD auf Platz drei in der Liste der Länder mit den meisten millionschweren Dollaristen. Die Poleposition nehmen die USA ein (7,431 Millionen), gefolgt von Japan mit 3,777 Millionen.

Aber: reich ist nicht gleich reich. Den Reportmachern zufolge verfügt das oberste eine Prozent der Superreichen über mehr als ein Drittel des erfassten Vermögens. Spaltungslinien innerhalb der »Pfeffersäcke« also. Bloß, was macht Wohlhabende wohlhabender? Klar, sie pressen Produzenten den Mehrwert ab. Das gelingt besonders prima, wenn drei Faktoren erfüllt sind: robuste Konjunktur, geringe Inflation, boomende Kapitalmärkte.

Zurück zur Ausgangsfrage. Sicher, ein paar Euro zusätzlich im Portemonnaie und ein Kontostand dauerhaft im Plus wären klasse. Fraglos. Aber nein, Sie sollten sich nicht grämen, Nichtmillionär zu sein. Vielleicht haben Sie doch vieles richtig gemacht. Etwa: Sie sind kein Krisengewinnler, kein Kriegsgewinnler.