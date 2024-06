Florion Goga/REUTERS

Italienische Pläne, Geflüchtete in Albanien unterzubringen, treffen auf Widerstand. So kam es bei der Einweihung eines Lagers in der albanischen Hafenstadt Shëngjin am Mittwoch zu tumultartigen Szenen, als der italienische Abgeordnete Riccardo Magi (Foto) von der Partei Più Europa Premierministerin Giorgia Meloni vorwarf, ein »italienisches Guantanamo« betreiben zu wollen. Meloni und ihr albanischer Amtskollege Edi Rama kündigten an, dass die beiden vorgesehenen »Aufnahmezentren« in Albanien schon im August in Betrieb genommen werden. (jW)