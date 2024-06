Ammar Awad/REUTERS Besetzung lautstark und aggressiv zelebriert: Ostjerusalem vor dem Flaggenmarsch am Mittwoch

Israels faschistischer Polizeiminister eskaliert an allen Fronten. Nachdem er am Dienstag auf X gefordert hatte, dass »alle Hisbollah-Hochburgen niedergebrannt und zerstört werden müssen. Krieg!«, wollte er am Mittwoch abend den Flaggenmarsch ultrarechter Israelis in Ostjerusalem anführen, der die Besatzung der Stadt im Sechstagekrieg 1967 feiert. Schon am Morgen drangen rund 800 von ihnen in die Al-Aksa-Moschee ein – geschützt durch etwa 3.000 Polizeikräfte. Nach Angaben der palästinensischen Agentur WAFA war die Altstadt schon am Vortag in eine Militärzone verwandelt worden, am Mittwoch folgten Verhaftungen und Angriffe auf palästinensische Einwohner seitens der Einsatzkräfte und israelischer Nationalisten. Ben-Gvir kündigte zudem an, dass der Marsch in diesem Jahr durch das Damaskustor und auf den Tempelberg mit der Al-Aksa-Moschee führen werde. Die Polizei erklärte hingegen, sie gehe davon aus, dass der Umzug wie üblich an der Klagemauer ende.

Und auch Premier Benjamin Netanjahu legte am Mittwoch nach. An die Hisbollah im Libanon gerichtet, erklärte er bei einem Besuch in Kirjat Schmona im Norden Israels: »Wer glaubt, er könne uns schaden und wir würden darauf mit Nichtstun reagieren, macht einen großen Fehler.« Auf die seit Beginn des Gazakriegs erfolgenden Angriffe der Hisbollah auf israelische Militärstellungen hat Israel bereits reagiert – und zwar mit dem Einsatz von international geächtetem weißen Phosphor. Ein am Mittwoch von Human Rights Watch vorgelegter Bericht dokumentiert Angriffe auf mindestens 17 Gemeinden im Südlibanon seit Oktober 2023, darunter fünf, in denen die Munition über Wohngebieten eingesetzt wurde. Selbst relativ leichte Verbrennungen durch den Kampfstoff können tödlich sein. Die Hisbollah konzentriert sich demgegenüber offenbar auf das Ausschalten des »Iron Dome«. Am Mittwoch meldete die Organisation, eine Stellung des israelischen Raketenabwehrschirms in Ramot Naftali angegriffen zu haben. Laut Netanjahu sei Israel vorbereitet: »Auf die eine oder andere Weise werden wir die Sicherheit im Norden wiederherstellen«, sagte er.