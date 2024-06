Ermittlungen gegen Autor Alain Soral

Lausanne. Der französisch-schweizerische Autor Alain Soral ist in seinem Haus in Lausanne festgenommen worden. Das bestätigte laut einem Bericht des Schweizer Senders SRF die Waadtländer Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der extrem rechte Schriftsteller wurde wegen mutmaßlich antisemitischer Äußerungen vernommen. Im Rahmen einer laufenden Ermittlung nach einer Anzeige einer Koordinationsstelle gegen Antisemitismus und Diffamierung sei Soral am Mittwoch vergangener Woche von der Polizei festgenommen, befragt und anschließend freigelassen worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach wurde auch Sorals Wohnung durchsucht. Er war seit 2008 bereits mehrmals wegen Falschaussagen, Diffamierung oder antisemitischen Erklärungen verurteilt worden. 2019 hatte ihn ein Pariser Strafgericht wegen Leugnung des Holocausts verurteilt. (jW)