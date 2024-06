Moritz Schlenk/IMAGO Mitglieder der SDAJ beim diesjährigen Ostermarsch in Nürnberg (1.4.2024)

Vom 17. bis zum 20. Mai hat die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, SDAJ, bundesweit Pfingstcamps veranstaltet. Wie zufrieden sind Sie im Rückblick mit dem Ablauf und der Teilnehmerzahl?

Insgesamt können wir sehr zufrieden mit dem Ablauf der Camps sein. Trotz des teilweise nassen Wetters konnten wir in allen Camps viele Jugendliche sowie zahlreiche Bündnispartner aus ganz Deutschland begrüßen und miteinander ins Gespräch kommen. Dabei haben wir uns zu politischen Themen und Kämpfen, zum Beispiel dem Umgang mit der Bundeswehr in der Schule, der Rolle der AfD und dem Demokratieabbau, dem Krieg gegen Palästina, Betriebsarbeit und Gewerkschaftspolitik oder Frauenpolitik, ausgetauscht.

Auf die Teilnehmer wartete nicht nur ein Kulturprogramm, auch die Bildungsarbeit stand im Fokus. Worum ging es dabei?

In unseren Workshops, Podiumsdiskussionen und Vorträgen haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir Theorie und praktische Arbeit miteinander verbinden können. So haben etwa Schüler aus München darüber berichtet, wie sie gemeinsam mit ihren Mitschülern für besseres und bezahlbares Mensaessen an ihrer Schule gekämpft haben. In einem anderen Programmpunkt wurde über zeitgemäße antifaschistische Strategien diskutiert und wie wir gegen die AfD aktiv werden können. Es wurde auch über die Arbeit in der Palästina-Solidarität gesprochen, es wurden konkrete Erfahrungen der Bewegung geteilt. Besonders hervorzuheben ist der Workshop »Bombenstimmung – Militarisierung der Jugend«. Dort haben wir gemeinsam darüber diskutiert, wie wir zur neuen Kampagne der SDAJ »Eure Kriege – ohne uns!« aktiv werden können, mit der wir der Militarisierung der Gesellschaft, der Bundeswehr-Präsenz im Alltag, an Schulen und Berufsmessen sowie der von den Herrschenden provozierten Kriegsgefahr etwas entgegensetzen wollen.

Thematisiert wurden auch die anstehenden Wahlen zum EU-Parlament und die Frage »Wie hältst du es mit dem Kreuzchen?« Was wurde genau besprochen?

Die Europäische Union ist ein imperialistisches Staatenbündnis im Interesse der »europäischen« Monopole (EU-Monopole, jW), allen voran der deutschen und französischen. Folgerichtig ist die Position der DKP ein klares Nein gegen die EU der Banken und Konzerne. Die EU wurde gegründet, um die Ausbeutungs- und Verwertungsbedingungen für die Herrschenden zu verbessern, das ist in ihre Grundfesten eingeschrieben. Darüber und wie wir den herrschenden Darstellungen von der EU als »Friedensmacht« etwas entgegensetzen können, wurde auf einer Podiumsdiskussion mit jungen Kandidaten der DKP diskutiert. Die Wahl der DKP ist die Wahl des Widerstands gegen die EU und den Kapitalismus. Es wurde darüber diskutiert, dass es im Wahlkampf gar nicht so sehr um Stimmen geht, sondern darum, den Wahlkampf zu nutzen, um mit den Menschen zu diskutieren und gemeinsam aktiv zu werden.

Im »Ostcamp« in der Nähe von Bayreuth waren für die dortigen Jugendlichen sicherlich Berichte von »DDR-Zeitzeugen« zu Themen wie DDR-Jugendpolitik und Frauenrechte im Osten besonders ungewöhnlich. Reine DDR-Nostalgie oder lehrreich für Zukunft?

Ob in den Medien, im Schulunterricht oder an der Uni, uns wird überall das Bild vermittelt, dass die DDR eine graue und triste Diktatur war. Diese Anti-DDR-Propaganda verfolgt einen klaren Zweck: Uns soll vermittelt werden, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gibt. Uns wird eingeredet, dass unser gegenwärtiges System das sozialste ist, das möglich ist, und wir dankbar sein sollen, wenn wir einen Arbeitsplatz haben und für die Profite eines Unternehmers arbeiten dürfen. Durch die Erzählungen von Zeitzeugen können wir diesem Antikommunismus etwas entgegensetzen. So wurde zum Beispiel von den Rechten, die die Jugend in der DDR hatte und die in der Jugendförderung eine wichtige Rolle spielten, berichtet. Oder über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie die DDR versuchte, die Benachteiligung von Frauen im Arbeitsleben zu bekämpfen.