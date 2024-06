Ukraine: Italien liefert Luftabwehrsystem

Kiew. Italien will nach Angaben Kiews ein weiteres hochmodernes Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern. Diese Absicht habe Italiens Außenminister Antonio Tajani bestätigt, erklärte am Dienstag im Onlinedienst Telegram der Chef des ukrainischen Präsidialamtes. Es handele sich um »ein zweites Luftabwehrsystem vom Typ SAMP/T«, schrieb Andrij Jermak. Angesichts russischer Erfolge an der Front und ständiger Angriffe der Truppen Moskaus auf wichtige ukrainische Infrastruktur dringt die Regierung in Kiew bei ihren westlichen Verbündeten auf neue Waffenlieferungen. Unter anderem fordert die Armee nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij neben den bereits gelieferten Raketenabwehrsystemen mindestens sieben weitere, um die russischen Angriffe abwehren zu können. Gleichentags meldete Regierungschef Denis Schmigal, dass mehr als neun Gigawatt Kraftwerksleistung zerstört worden seien. (AFP/dpa/jW)