Ayal Margolin/REUTERS Die Grenzregion brennt: Am Montag der israelische Ort Kirjat Schmona nach libanesischem Gegenbeschuss

»Hast du die Nachrichten gehört? Gestern haben sie unser Dorf bombardiert.« H., der mich am Sonnabend vom Flughafen in Beirut abholt, berichtet gleich die jüngsten Neuigkeiten. »Eine Frau wurde getötet, die Kinder verletzt ins Krankenhaus eingeliefert«, fährt er fort. »Zwei Raketen von einer Drohne.« Er muss nicht sagen, wer die Drohne für den Angriff gesteuert hat. Nur die israelische Armee greift im Libanon Häuser von Zivilisten an.

Bei der Fahrt in den Süden des Landes einige Tage später knallt es bei der Durchfahrt durch die alte Hafenstadt Sidon zweimal kurz so laut, dass H. kurz zusammenzuckt. Der Verkehr stockt, die Menschen suchen den Himmel ab. Das Telefon von H. klingelt, und seine Tochter will wissen, wo er sei und ob alles in Ordnung sei. »Die Israelis haben die Schallmauer durchbrochen«, erklärt sie, die vielleicht 20 Kilometer südlich von Sidon wohnt. »Wir haben den Knall gehört, wie ist es bei euch?« Ob im Café oder im Dorf bei Bekannten, die in den Bergen oberhalb der Stadt wohnen, überall wird darüber gesprochen, dass die israelischen Kampfjets die Schallmauer durchbrechen. »Sie machen sich einen Spaß daraus, uns zu erschrecken«, sagt eine Frau im Café. Sie sei sich allerdings sicher, dass nicht nur die Schallmauer durchbrochen, sondern auch bombardiert worden ist.

Die Hisbollah, die seit dem 8. Oktober zur Unterstützung des palästinensischen Widerstandes in Gaza »Entlastungsangriffe« auf Stellungen der israelischen Streitkräfte bis zu acht Kilometer südlich der Waffenstillstandslinie verübt, meldete bis zum Montag den Tod von 326 Kämpfern. Ihr Generalsekretär Hassan Nasrallah sagte bei einer Rede am Freitag, der militärische Einsatz im Süden des Landes, sichere »die Zukunft des Libanon, seiner Wasser- und Ölressourcen und seine Souveränität«.

Selbst wer kein Freund der Hisbollah ist, erkennt an, dass deren militärische Präsenz und Stärke entlang der Waffenstillstandslinie die einzige Garantie dafür ist, dass Libanon nicht erneut von Israel besetzt werden kann. Die Angriffe auf dessen militärische Infrastruktur wie Luftabwehranlagen, Überwachungssysteme und Abschussrampen werden präzise dokumentiert. Die dazu verbreiteten Videos werden auch von der israelischen Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgt. Sobald ein Waffenstillstand in Gaza erreicht werde, würden die Waffen schweigen, so die Hisbollah. Dass es ihnen damit ernst ist, zeigte sich bei dem einwöchigen Waffenstillstand im November. Während dieser Zeit kamen mehr als 100 Geiseln aus Gaza frei. Im Gegenzug entließ Israel mehr als 200 inhaftierte Palästinenser.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden seit Oktober mindestens 450 Menschen im Libanon getötet, darunter vor allem Hisbollah-Kämpfer, aber auch mindestens 80 Zivilisten, darunter 20 Sanitäter und drei Journalisten. Die Behörden melden für denselben Zeitraum 1.700 zerstörte und 14.000 beschädigte Gebäude. Mehr als 90.000 Bewohner im Grenzgebiet wurden evakuiert, viele wurden durch die israelischen Angriffe obdachlos. Auch auf seiten Israels sind die grenznahen Ortschaften vor Monaten evakuiert worden. Dort wurden 14 Soldaten und elf Zivilisten getötet. Libanon hat wiederholt Beschwerden bei den Vereinten Nationen gegen die Angriffe – auch mit Brandbomben – eingereicht. Eine Reaktion seitens des UN-Sicherheitsrates gibt es bisher nicht.

Am Wochenende stieg die Zahl der Opfer an. Bei zahlreichen Angriffen wurden ein Sanitäter, eine Frau, zwei Brüder und vier Hisbollah-Angehörige getötet. 17 weitere Personen wurden verletzt und ein Dutzend Häuser zerstört. Ein Sanitäter war mit seiner Ambulanz unterwegs, als sein Fahrzeug bei Naqura zerstört wurde. Sein Kollege wurde verletzt, beide arbeiteten für das Islamische Gesundheitskomitee, das zur Hisbollah gehört. Zwei Brüder, die zur Unterstützung ihrer Familie Milchprodukte ausfuhren, starben auf ihrem Motorrad.

Nach dem Abschuss einer israelischen »Hermes 900«-Drohne am Sonnabend verstärkte Israel seine Luftangriffe und Bombardements. Nach Angaben von Beobachtern war es die vierte israelische Überwachungs- und Angriffsdrohne, die von der Hisbollah abgeschossen wurde. Der Stückpreis liegt nach Angaben des israelischen Militärs zwischen 18 Millionen und 30 Millionen US-Dollar.