Ukraine-Krieg: Russland warnt Frankreich

Moskau. Der Sprecher des russischen Präsidialamts hat am Dienstag gewarnt, dass möglicherweise in die Ukraine entsendete westliche Militärausbilder nicht vor russischen Angriffen geschützt sein würden. Die Ausbilder hätten keine Immunität, sagte Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau. »Es spielt keine Rolle, ob sie Franzosen sind oder nicht.« Zwischen Paris und Kiew ist derzeit die Entsendung französischer Militärs in die Ukraine im Gespräch. Offiziell bildet französisches Militärpersonal derzeit keine ukrainischen Soldaten in der Ukraine aus. Russland hat vor einem solchen Schritt gewarnt. (AFP/jW)