Ben-Gvir will Krieg mit Libanon

Tel Aviv. Israels faschistischer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat am Dienstag zum Krieg mit der Hisbollah im Libanon aufgerufen. Es könne nicht sein, dass Teile Israels angegriffen und Menschen evakuiert würden, während im Libanon Ruhe herrsche, sagte der Politiker bei einem Aufenthalt in Nordisrael. Raketenbeschuss der Hisbollah hatte zuletzt für Brände in der israelischen Grenzregion gesorgt. In Ortschaften beiderseits der Grenze richtete der gegenseitige Beschuss zudem schwere Zerstörungen an. Auch im Libanon gab es im Zuge der Angriffe in der Vergangenheit bereits Brände. (dpa/jW)