Irina Dambrauskas/REUTERS

In Argentinien haben zahlreiche Menschen zum 9. Jahrestag der »Ni Una Menos«-Bewegung vor dem Nationalkongress in Buenos Aires gegen Femizide und Gewalt an Frauen protestiert. Unter den Slogans »Mit Hunger und Hass gibt es keine Freiheit« und »Nicht eine Lesbe weniger« wurde am Montag (Ortszeit) auch gegen die ultraliberale Regierung von Javier Milei demonstriert und dessen Politik angeprangert, die die Rechte von Frauen und Minderheiten bedroht. Die grünen Taschentücher sind das Symbol der Bewegung für selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche. (jW)