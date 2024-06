Bochum. Peter Zeidler hat seinen Vertrag beim FC St. Gallen gekündigt und wird neuer Trainer des Fußballbundesligisten VfL Bochum. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt. Der VfL will den neuen Chefcoach am Montag nach jW-Redaktionsschluss vorstellen. Nach Informationen von Bild erhält der 61jährige einen Zweijahresvertrag plus Option beim VfL Zeidler ist seit dem Aufstieg 2021 bereits der vierte Bochumer Coach. Der Klub rettete sich erst in der Relegation und konnte den Abstieg in letzter Minute vermeiden. (dpa/jW)