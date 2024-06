Monaco. Für die Leichtathleten geht es bei neuen Titelkämpfen um weitere Goldmedaillen und ein Rekordpreisgeld von zehn Millionen Dollar. Der Weltverband kündigte am Montag die »World Athletics Ultimate Championship« an. Das ausgelobte Preisgeld ist nach Angaben von World Athletics das höchste in der Geschichte der Leichtathletik. Erstmals wird der Wettbewerb vom 11. bis 13. September 2026 mit rund 400 Teilnehmern in Budapest ausgetragen. Bei den künftig alle zwei Jahre stattfindenden Titelkämpfen treten Weltmeister, Olympiasieger, Diamond-League-Gewinner und die leistungsstärksten Athleten des Jahres gegeneinander an, um den »ultimativen Champion« zu küren. Die Goldmedaillengewinner erhalten von den zehn Millionen Dollar Gesamtpreisgeld (9,2 Millionen Euro) jeweils 150.000 Dollar (138.000 Euro). (dpa/jW)