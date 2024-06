Malediven: Einreiseverbot für Israelis

Malé. Die Regierung der Malediven will als Reaktion auf den Krieg in Gaza israelischen Bürgern die Einreise verbieten, wie dpa am Montag mitteilte. Das Verbot solle so schnell wie möglich in Kraft treten, sagte demnach Innenminister Ali Ihusaan am Sonntag nachmittag gegenüber Reportern. Zusätzlich habe der Präsident der Inselrepublik im Indischen Ozean einen Sondergesandten ernannt, um die Bedürfnisse der Palästinenser festzustellen. Außerdem solle Geld für das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) gesammelt werden. (dpa/jW)