Tödlicher Angriff der Armee in Myanmar

Bangkok. In Myanmar sind bei einem Bombardement des Militärs Dutzende Zivilisten getötet und verletzt worden, wie ein Sprecher der oppositionellen People’s Defence Force (PDF) gegenüber dpa angab. Demnach sei bei dem Angriff am Montag in der Region Sagaing eine Hochzeitsgesellschaft getroffen worden. Es habe mindestens 20 Todesopfer und mehr als 30 Schwerverletzte gegeben. Die Gruppe »Special Advisory Council for Myanmar« hatte vergangene Woche einen Bericht veröffentlicht, nach dem die Militärregierung in Naypyidaw die Kontrolle über 86 Prozent des Landes verloren habe. (dpa/jW)