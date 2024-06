»Von Gaza nach Hamburg. Die Bedeutung von Universitäten und Völkerrecht für gerechten Frieden«. Diskussion mit Völkerrechtler Norman ­Paech und Dr. Mohammed Wesam Amer von der Gaza-Universität. In Palästina war das Bildungs- und Hochschulwesen außergewöhnlich ausgeprägt und ausgebaut. Diesem Schaffen muss international durch beherztes Eingreifen neu zur Geltung verholfen werden – für sofortigen Waffenstillstand und das Ende des Völkermords und Krieges. Montag, 3.6., 18 Uhr. Ort: Universität Hamburg, Hörsaal H, Von-Melle-Park 9. Veranstalter: Referat für internationale Studierende Hamburg

»Solardarity – neue Energie für Rojava«. Auftaktveranstaltung. Die Energieversorgung im Norden und Osten Syriens steht vor einem Kollaps. Luftangriffe der Türkei haben die Kraft- und Umschaltwerke in der Region weitgehend zerstört. Strom ist Mangelware. Dagegen hilft Sonnenenergie. Wir wollen 1.000.000 Euro für Solarpanels für öffentliche Einrichtungen in Rojava sammeln. Krankenhäuser, Schulen, Frauenhäuser und kommunale Zentren brauchen Energie. Dienstag, 4.6., 19 Uhr. Ort. SO 36, Oranienstr. 190, Berlin. Veranstalter: Solardarity Berlin

»Steuern wir auf einen dritten Weltkrieg zu?« Vorträge mit Diskussion. Mit Referenten aus Griechenland, mit der Journalistin Lambrini Thoma von »The Press Project« und dem Anti-NATO-Aktivisten George Lieros. Mittwoch, 5.6., 19 Uhr. Ort: Café Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: Initiative »Gegen Spardiktate und Nationalismus«