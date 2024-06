Friedensprediger des Tages: Omid Nouripour

Georg Wendt/dpa Macht, »was zählt«: Der Kobundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen spricht zu Parteimitgliedern in Hamburg (27.4.2024)

Ob es Absicht war oder nur eine Freudsche Fehlleistung? Es erweist sich in jedem Fall als überaus bezeichnend, dass die Grünen sich den Spruch »Machen, was zählt« als EU-Wahlkampfmotto ausgesucht haben. Schließlich passt zwischen ihnenund die Bundeswehr mit ihrem Rekrutierbefehl »Mach, was wirklich zählt« kein Blatt Papier. Der Kovorsitzende Omid Nouripour bewies bei einem kleinen Parteitag in Potsdam am Sonnabend aufs neue, dass seine Partei dieselben paradoxen Figuren draufhat, die man auch von der Bundeswehr kennt: sich als Bewahrer von Frieden und Freiheit gerieren und gleichzeitig eskalieren, was das Zeug hält.

»Für Frieden und Eintracht international« prangt auf der Internetseite des Frankfurter Fußballfans Nouripour. Und der Frieden, den die EU bringe, sei zentral und müsse erhalten bleiben, dekretierte er am Rande des Parteitags im TV-Sender Phoenix. Denn dieser Frieden sei »nicht vom Himmel gefallen, sondern eine historische Einmaligkeit, die wir schützen müssen, gerade auch in Zeiten eines Krieges wie dem in der Ukraine«. Im selben Atemzug lobte Nouripour, dass die auch von ihm getragene Bundesregierung Kiew jüngst erlaubte, auch mit deutschen Waffen russisches Territorium anzugreifen. Dies sei »richtig und überfällig«.

Sein Verein arbeite »mit allem, was wir haben, damit der Krieg nicht eskaliert, damit wir nicht Kriegspartei werden«, behauptete er dennoch. So viele Widersprüche in so wenigen Sätzen – das kann auch nicht jeder. Doch damit erwies sich Nouripour einmal mehr als würdiger Nachfolger auf dem Bundestagsstuhl von Joseph Fischer, dem – bis zur Ernennung Annalena Baerbocks – berüchtigtsten Außenminister nach 1990. Schließlich wusste Fischer schon vor einem Vierteljahrhundert die NATO-Bomben auf Belgrad als Akt der Humanität auszugeben.