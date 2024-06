Maya Alleruzzo/AP Photo/dpa Israels Regierung sieht sich nach Bidens »Gazavorschlag« wachsendem Druck ausgesetzt (Tel Aviv, 1.6.2024)

Ein bisschen schwindeln gehört zur Politik. US-Präsident Joseph Biden hat am Freitag ein israelisches Angebot zur dauerhaften Beendigung des Gazakriegs vorgestellt, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Kurz danach kam die Richtigstellung aus dem Büro von Israels Premierminister: »Der Krieg wird nicht enden, bevor alle Ziele erreicht sind«, so Benjamin Netanjahu, »einschließlich der Beseitigung der militärischen und der Regierungskapazitäten der Hamas.« Vorher könne es auch keinen Waffenstillstand geben. Diese entscheidende Bedingung der israelischen Regierung hatte Biden in seiner Rede einfach weggelassen.

Für die Propaganda und zumal für die Selbstdarstellung des US-Präsidenten im Wahlkampf mögen solche Tricks nützlich sein. Aber in der realen Diplomatie kommt man damit nicht weit. In einer auffallend knappen gemeinsamen Erklärung vom Sonnabend, die US-Außenminister Antony Blinken seinen Kollegen in Kairo und Doha abringen konnte, ist korrekt von den »Grundsätzen« die Rede, »die von Präsident Biden dargelegt wurden«, und es wird gleichermaßen an Hamas und Israel appelliert, auf dieser Basis eine Vereinbarung abzuschließen. Kurz zuvor hatten Blinken und andere US-Vertreter in öffentlichen Stellungnahmen nur die palästinensische Seite aufgefordert, »den Deal ohne Verzögerung anzunehmen«.

In der von Biden am Freitag präsentierten Version besteht der Vorschlag aus drei Phasen. In der ersten, die sechs Wochen dauern soll, würde ein Teil der im Gazastreifen festgehaltenen Israelis – die Rede ist von Frauen, alten Leuten und Verletzten – gegen »Hunderte« palästinensische Gefangene ausgetauscht. Während dieser Zeit soll eine vollständige Waffenruhe eingehalten werden; die israelischen Truppen sollen weitgehend abgezogen werden, die vertriebenen Palästinenser in ihre früheren Wohngebiete zurückkehren dürfen.

Gleichzeitig soll über die zweite Phase verhandelt werden, in der die übrigen israelischen Geiseln, einschließlich der männlichen Soldaten, im Tausch gegen weitere palästinensische Gefangene freigelassen werden sollen. Aus der zeitweisen Waffenruhe soll, unter zu vereinbarenden Bedingungen und »solange Hamas ihre Verpflichtungen erfüllt«, eine »permanente Einstellung der Feindseligkeiten« werden. Eine Besonderheit gegenüber früheren Modellen ist die Idee, dass die Waffenruhe auch nach Ablauf der ersten sechs Wochen weiter gelten soll, solange verhandelt wird. Dieser Voraussetzung könnte sich Israel aber ganz leicht durch Abbruch der Gespräche unter irgendeinem Vorwand entziehen.

In der dritten Phase soll ein umfassender Wiederaufbauplan für den Gazastreifen umgesetzt werden, dessen Finanzierung ebenso in der Luft hängt wie die politische Zukunft des Gebiets, auf dessen dauerhafter militärischer Besetzung die israelische Regierung besteht.

Trotz Netanjahus sofortiger Klarstellung, dass es ohne »Zerstörung der Hamas« kein Kriegsende geben werde, drohen seine extrem rechten Koalitionspartner mit dem Verlassen der Regierung, falls der Premierminister den Biden-Vorschlag doch noch akzeptieren sollte. Praktisch stärkt diese Erpressung Netanjahus Verhandlungsposition gegenüber der Biden-Administration. Zusätzlichen Rückenwind bekam er am Freitag dadurch, dass Führer von Republikanern und Demokraten ihn in den US-Kongress einluden, um dort demnächst bei einer aus »Solidarität Amerikas mit Israel« einberufenen Sondersitzung eine Rede zu halten. In ihr möge er seine »Vision von der Verteidigung der Demokratie, von der Bekämpfung des Terrors und von der Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens in der Region« vortragen, heißt es in dem Einladungsschreiben, das auch von Charles Schumer, dem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, unterzeichnet ist. Er hatte vor wenigen Wochen einen Shitstorm von Republikanern und jüdischen Organisationen ausgelöst, als er eine Ablösung Netanjahus durch Neuwahlen befürwortete.