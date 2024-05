Türkische Wirtschaft wächst um 2,4 Prozent

Istanbul. Die Wirtschaft in der Türkei ist zum Jahresanfang gewachsen. Von Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,4 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging es um 5,7 Prozent bergauf. Im ersten Quartal stiegen die Ausgaben der Verbraucher binnen Jahresfrist um 7,3 Prozent. Die Exporte kletterten um vier Prozent, und die Importe sanken um 3,1 Prozent. Auch die Baubranche kurbelte die Konjunktur an und legte überdurchschnittlich um 11,1 Prozent zu. (Reuters/jW)