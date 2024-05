Jemen: Angriff auf US-Flugzeugträger

Sanaa. Die auch als Huthis bekannten Ansarollah im Jemen haben am Freitag einen Raketenangriff auf den US-Flugzeugträger »Eisenhower« gestartet. Dies sei eine Reaktion auf Angriffe der USA und Großbritanniens in den Provinzen Sanaa, Hodeida und Tais, erklärte der Militärsprecher der Ansarollah, Jahja Sari, im Fernsehen. Britische und US-Streitkräfte hatten in der Nacht zu Freitag Ziele im Jemen aus der Luft angegriffen, um den Beschuss von Schiffen im Roten Meer seitens der Ansarollah zu verhindern. Nach Angaben des von den Ansarollah kontrollierten Fernsehsenders Al-Masira wurden dabei 16 Menschen getötet. Es wäre einer der verheerendsten Angriffe seit Beginn des Einsatzes der britischen und der US-Armee im Januar. (AFP/Reuters/jW)