Slowakei: Premier Fico aus Klinik zurück

Bratislava. Der bei einem Attentat schwerverletzte slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist am Donnerstag abend aus der Klinik in Banská Bystrica nach Bratislava in häusliche Pflege überstellt worden, wie der TV-Nachrichtensender TA 3 berichtete. Vor dem Gebäudekomplex im Villenviertel Bratislavas, in dem sich Ficos Wohnung befindet, seien Polizisten stationiert worden. Der festgenommene Angreifer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der 71jährige hatte seine Tat mit Hass auf Fico und seine Regierungspolitik begründet. (dpa/jW)