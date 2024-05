Südafrika: Machtverlust für ANC

Pretoria. In Südafrika zeichnet sich nach der Parlamentswahl eine Koalitionsregierung ab. Nach Auszählung von knapp 52 Prozent der Voten lag die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) am Freitag morgen bei 41,93 Prozent, teilte die Nationale Wahlbehörde (IEC) mit. Seit 1994 hatte der ANC immer mit absoluter Mehrheit allein regiert. Die liberale Demokratische Allianz (DA) liegt den vorläufigen Ergebnissen zufolge bei 23,43 Prozent, während die von Expräsident Jacob Zuma gegründete Partei uMkhonto we Sizwe (MK) bei 10,58 Prozent liegt. Die marxistisch geprägten Economic Freedom Fighters (EFF) folgen knapp dahinter mit 9,78 Prozent. (dpa/jW)