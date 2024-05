Wärmstes Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn

Offenbach. Das Frühjahr des laufenden Jahres war in Deutschland das wärmste seit Messbeginn im Jahr 1881. Am Freitag berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach, der neue Temperaturrekord habe für ein Frühjahr mit 10,8 Grad Celsius um 3,1 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 gelegen. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 1,9 Grad. Nach dem »wärmsten Februar und März« gebe es eine Mitteltemperatur im Frühling, »die seit Messbeginn noch nie so hoch war«, sagte DWD-Sprecher Uwe Kirsche. (dpa/jW)