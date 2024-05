Rohstoffpreise legen deutlich zu

München. Rohstoffe haben sich verteuert. Der Rohstoffpreisindex der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) stieg von März bis April um sieben Prozent, teilte die VBW am Freitag mit. Es ist demnach der größte Anstieg seit mehr als zwei Jahren. Neben einem 15prozentigen Plus bei Zinn stiegen im April auch die Preise für Chrom und Silber (plus 13 Prozent), Aluminium (plus zwölf Prozent) und Kupfer (plus neun Prozent). Globale Konflikte »sowie der Handelsstreit zwischen den USA und China schlagen sich auf die Rohstoffmärkte nieder«, sagte VBW-Chef Bertram Brossardt. (dpa/jW)