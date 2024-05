Mehr befristete Arbeitsverträge

Düsseldorf. Der Anteil sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge an allen Befristungen ist gestiegen. Wie die Rheinische Post (Freitag) mit Verweis auf eine Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Frage der Linke-Abgeordneten Susanne Ferschl berichtete, hatten sachgrundlose Befristungen 2023 einen Anteil von 56,5 Prozent an allen befristeten Arbeitsverträgen. Demnach stieg die Zahl der sachgrundlos befristeten Neueinstellungen um rund 50.000 auf 665.000. In der Privatwirtschaft sei der Anteil an allen Befristungen mit 71,8 Prozent besonders hoch.(AFP/jW)