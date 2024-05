Pistorius zu Besuch in Moldau

Chișinău. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist nach seinem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa in die Nachbarrepublik Moldau weitergereist. Dort wurde der SPD-Politiker am Freitag in der Hauptstadt Chișinău von seinem moldauischen Amtskollegen Anatolie Nosatîi empfangen. Anschließend stand die Besichtigung einer von Deutschland geförderten Kaserne auf dem Programm. Die frühere Sowjetrepublik Moldau mit ihren 2,5 Millionen Einwohnern ist EU-Beitrittskandidat. Die Region Transnistrien hat sich allerdings abgespalten und ist mit Russland verbündet. (dpa/jW)