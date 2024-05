Toter nach israelischem Angriff im Libanon

Beirut. Bei einem israelischen Angriff auf den Libanon ist im Süden des Landes ein Mensch getötet worden. Die Nachrichtenagentur NNA berichtete unter Berufung auf eine von der Hisbollah betriebene Gesundheitseinrichtung, dass bei dem Angriff am Freitag auch eine weitere Person verletzt wurde. Die Drohnenattacke richtete sich demnach gegen einen Krankenwagen in Nakura nahe der Grenze zu Israel. Bei den Opfern handele es sich um Mitarbeiter des Gesundheitszentrums. Außerdem hätten israelische Kampfflugzeuge das Gebiet angegriffen, hieß es weiter. Israels Militär gab an, die Berichte zu prüfen. (dpa/jW)