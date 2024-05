Potsdam: Gewalttat in Geflüchtetenunterkunft

Potsdam. Die Polizei hat nach der Gewalttat auf dem Gelände einer Geflüchtetenunterkunft in Potsdam eine tatverdächtige Person ermittelt und fahndet nach ihr. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Eine Mordkommission ermittelt. Bei der gewaltsamen Auseinandersetzung war ein Mitarbeiter des Wachschutzes auf dem Gelände der Unterkunft am Donnerstag tödlich verletzt worden. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus, die Gegend in der Nähe von Park Sanssouci wurde abgesperrt und abgesucht. Die Unterkunft befindet sich in einem ehemaligen Hotel. Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. (dpa/jW)