Anne-Frank-Tagebuch verbrannt

Dessau. Drei Jugendliche haben in Sachsen-Anhalt ein Exemplar des Tagebuchs der 1945 im Alter von 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen gestorbenen Anne Frank verbrannt. Zeugen beobachteten die drei 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen am Mittwoch, als sie an einer Bushaltestelle in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Buch beschädigten und anschließend Teile davon in einem Papierkorb verbrannten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Dessau mitteilten. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits erloschen. Bei den Buchresten handelte es sich demnach um ein Exemplar des weltbekannten Tagebuchs. Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung wurden eingeleitet. (AFP/jW)