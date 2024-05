Slowenien erkennt Palästina an

Ljubljana. Auch Slowenien will Palästina als Staat anerkennen. Das habe die Regierung am Donnerstag beschlossen, sagte Ministerpräsident Robert Golob auf einer Pressekonferenz in Ljubljana. Das Parlament muss den Schritt noch absegnen. Vor zwei Tagen hatten Spanien, Irland und Norwegen Palästina anerkannt. Von den 27 EU-Ländern hatten dies zuvor bereits Schweden, Zypern, Ungarn, Tschechien, Polen, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien getan, Malta will folgen. Frankreich sieht die Zeit noch nicht reif, Deutschland gibt an, eine Zweistaatenlösung müsse mit Israel ausgehandelt werden. (Reuters/jW)