Hapag-Lloyd steuert Ukraine wieder auf Seeweg an

Hamburg. Die Hamburger Containerrederei Hapag-Lloyd steuert die Ukraine seit Anfang der Woche wieder auf dem Seeweg an. Ein Containerschiff eines Drittanbieters verkehre alle fünf Tage zwischen dem rumänischen Constanța und dem ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk, bestätigte eine Sprecherin der Reederei am Donnerstag. Zuvor hatte der NDR berichtet. Das Schiff verfüge über eine Kapazität von 1.100 Standardcontainern (TEU) und transportiere in erster Linie landwirtschaftliche Güter wie Sonnenblumenöl und Getreide. Man habe »nie aufgehört«, einen solchen »Zubringerservice« anzubieten, betonte die Hapag-Lloyd-Sprecherin, es gebe ihn »nun aber wieder auf dem Seeweg«. (dpa/jW)