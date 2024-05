Paul Zinken/dpa

Am Mittwoch abend hat die Berliner Polizei einen Wasserwerfer auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln aufgefahren (Foto) – »zur Abschreckung«, wie der Staatsschutz behauptete. Eine Demonstration, die sich gegen den Krieg in Gaza und das Massaker in der palästinensischen Stadt Rafah richtete, wurde aufgelöst. Laut Polizeiangaben waren 4.500 Teilnehmende unterwegs. »Als die Demo auf der Sonnenallee am Mittwoch abend von den Einsatzkräften aufgelöst wurde, kam es zu einem Handgemenge«, will ein Reporter der dpa beobachtet haben. (jW)