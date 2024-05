ITA: Gewerkschaften für Lufthansa-Einstieg

Frankfurt am Main. Die Lufthansa Group hat in ihrem Bestreben um einen Einstieg bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA Gewerkschaftsunterstützung erhalten. In einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager verlangten elf Organisationen eine schnelle und positive Entscheidung für die geplante Übernahme. Es müsse das Ziel der Europäischen Union sein, die EU-weite Luftfahrtindustrie, ihre Wertschöpfung und ihre Arbeitsplätze mit »europäischen Standards« zu stärken und ihre Steuereinnahmen »in Europa« zu halten, hieß es.

Die elf Gewerkschaften aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz wendeten sich dabei gegen mögliche Einschnitte im Langstreckenangebot des Lufthansa-Konzerns in der Zusammenarbeit mit United und Air Canada. Die EU-Kommission hatte Bedenken gegen die ITA-Einbindung in das Lufthansa-Nordatlantikbündnis geäußert. (dpa/jW)