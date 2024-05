Kabinett beschließt CO2-Speicherung

Berlin. Die Ampelkoalition will die unterirdische Abscheidung und Speicherung von CO2 genehmigen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Entwurf eines »Kohlendioxidspeicherungsgesetzes«. Demnach sei eine Gasspeicherung vor allem »in der Nordsee« geplant. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Das Kabinett beschloss auch die im Februar vorgelegten Eckpunkte einer »Carbon-Management-Strategie«. Die Regierung hält den Technologieeinsatz für notwendig, um Klimaziele zu erreichen. »Es ist besser, das CO2 ist sicher im Boden als in der Atmosphäre«, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). (dpa/jW)