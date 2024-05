Inflation im Mai wieder gestiegen

Wiesbaden. Die Inflationsrate ist im Mai wieder gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, zogen die Verbraucherpreise erstmals in diesem Jahr um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Preistreiber Nummer eins waren Dienstleistungen, für die im Schnitt 3,9 Prozent mehr verlangt wurden als ein Jahr zuvor. Energie kostete 1,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Nahrungsmittelpreise stiegen um 0,6 Prozent. Die sogenannte Kerninflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise verharrte bei 3,0 Prozent. Im März und April lag die Inflationsrate mit jeweils 2,2 Prozent noch auf dem niedrigsten Wert seit rund drei Jahren. (Reuters/jW)