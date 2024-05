Kabinett verlängert Kosovo-Einsatz

Berlin. Das Bundeskabinett hat einer Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten im Rahmen der NATO-Operation »Kosovo Force« (Kfor) um ein weiteres Jahr zugestimmt. 25 Jahre nach Einsatzbeginn in der damaligen serbischen Provinz soll die Personalobergrenze des Bundestagsmandats bei 400 deutschen Soldatinnen und Soldaten bleiben, wie das Kabinett am Mittwoch beschloss. Insgesamt sind im Rahmen von Kfor etwa 4.800 Soldaten aus 28 Ländern in Kosovo stationiert. Der Bundestag muss noch über die Mandatsverlängerung entscheiden. (dpa/jW)