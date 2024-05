Ungarn senkt Strafmaß für verurteilten Antifaschisten

Budapest. Das Berufungsgericht in der ungarischen Hauptstadt Budapest hat das Strafmaß für einen Deutschen gesenkt, der im Januar in erster Instanz wegen »Gewalt gegen Rechtsextremisten« verurteilt worden war. Der 29jährige muss nun nicht für drei Jahre, sondern für ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis, berichteten ungarische Medien am Mittwoch. Das Urteil vom Dienstag ist rechtskräftig. Der Verurteilte hatte sich im Februar 2023 an den Protesten gegen den Neonaziaufmarsch »Tag der Ehre« in Budapest beteiligt, bei dem es zu Zusammenstößen mit Rechten kam. Er hatte seine Schuld eingeräumt und einem verkürzten Verfahren zugestimmt. (dpa/jW)