Israel: Drohnenangriff aus dem Irak

Eilat. Milizen im Irak haben die Hafenstadt Eilat im Süden Israels angegriffen. Die Gruppe »Islamischer Widerstand im Irak« teilte am frühen Dienstag morgen mit, Militärziele in der Gegend mit drei Drohnen attackiert zu haben. Der Angriff erfolgte demnach am Montag. Israels Armee erklärte am Montag abend, zwei Flugobjekte abgefangen zu haben. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Objekte seien aus östlicher Richtung gekommen und hätten das israelische Territorium nicht erreicht. (dpa/jW)