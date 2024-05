Niger: EU beendet Militärmission

Brüssel. Die EU hat beschlossen, ihren Militäreinsatz in Niger Ende Juni zu beenden, wie die Agence Ecofin am Montag abend mitteilte. Zur Begründung habe der Europäische Rat in einer Pressemitteilung auf die derzeit »sehr ernste politische Lage« in dem westafrikanischen Land verwiesen. Der Einsatz war im Dezember 2022 begonnen worden, beteiligt sind zwischen 50 und 100 Soldaten. Seine ursprünglich vereinbarte Dauer betrug drei Jahre. Die nigrischen Behörden haben aber ihre Antidschihadistenallianz mit westlichen Ländern aufgekündigt und sich statt dessen Russland angenähert. (jW)