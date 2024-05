Jemen: Frachter in Rotem Meer leckgeschlagen

Hereford. Vor der Küste des Jemen ist ein Frachter von Raketen getroffen worden und hat Schlagseite bekommen, wie die britische Beratungsfirma Ambrey am Dienstag meldete. Die Besatzung habe einen Notruf abgesetzt. Demnach dringe Wasser in das Schiff ein. Der Frachter befinde sich etwa 54 Seemeilen südwestlich der jemenitischen Hafenstadt Hodeida auf See. Seit November haben die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (auch Huthis genannt) im Roten Meer wiederholt aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen Drohnen- und Raketenangriffe auf Schiffe mit einer Verbindung zu Israel gestartet. (Reuters/jW)