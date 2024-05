Ukraine: Biden soll an Gipfel teilnehmen

Brüssel. Das ukrainische Staatsoberhaupt Wolodimir Selenskij drängt US-Präsident Joseph Biden, an der für Juni geplanten Friedenskonferenz in der Schweiz teilzunehmen. Damit könne das Treffen zu einem Erfolg werden, sagte Selenskij am Dienstag bei einem Besuch in Brüssel. Ein Fehlen Bidens würde nur dem russischen Staatschef Wladimir Putin in die Hände spielen, fügte Selenskij hinzu. Die Konferenz findet am 15. und 16. Juni in einem Hotel auf dem Bürgenstock vor den Toren Luzerns statt. Russland wurde zu dem Gipfeltreffen nicht eingeladen und hat zudem erst am Montag erklärt, an ihm kein Interesse zu haben. (Reuters/jW)