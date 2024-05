China und USA richten direkte Verbindung ein

Beijing. Die USA und China wollen angesichts der Spannungen im Südchinesischen Meer und rund um Taiwan ständig in Kontakt bleiben, um Missverständnisse und Eskalationen zu vermeiden, teilte das Außenministerium in Beijing am Dienstag mit. Dies sei das Ergebnis von Gesprächen über maritime Sicherheit per Videokonferenz am vergangenen Freitag. Das Ministerium forderte die USA erneut auf, sich nicht in Streitigkeiten zwischen China und seinen Nachbarn einzumischen und die Unterstützung von Separatisten auf der Insel Taiwan einzustellen, die völkerrechtlich zu China gehört. (Reuters/jW)